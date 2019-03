In Thailand verzögert sich die Bekanntgabe des Ergebnisses der Parlamentswahlen. Die staatliche Wahlkommission nannte auch am Montag keine genauen Zahlen. Eigentlich sollte das Endergebnis bei der ersten Parlamentswahl seit dem Militärputsch vor fünf Jahren schon am Sonntagabend verkündet werden.

In Online-Netzwerken war von Stimmenkauf und der Einschüchterung von Wählern durch Mitarbeiter der Wahllokale die Rede. Außerdem sollen massenhaft Wählerausweise für ungültig erklärt worden sein. Vielen Wahlbeobachtern wurde der Zugang zu Wahllokalen verwehrt, wie ein Vertreter der thailändischen Wahlbeobachtungsgruppe "We Watch" erklärte. Beobachter kritisierten auch, viele Wähler seien schlecht vorbereitet gewesen. Sie hätten nicht gewusst, wie sie den Stimmzettel korrekt ausfüllen sollten.

Die Militärregierung hatte nach dem Putsch Neuwahlen mehrfach verschoben. In der Zwischenzeit änderte die Armee das Wahlrecht zu ihren Gunsten. So darf das Militär alle 250 Mitglieder des Oberhauses bestimmen. General Prayut trat am Sonntag als Spitzenkandidat für die Partei Phalang Pracharat an, um sich als ziviler Regierungschef wählen zu lassen.