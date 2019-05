Thailand hat wieder einen gekrönten König. In einer feierlichen Zeremonie hat sich Maha Vajiralongkorn am Samstag als Rama X. die Krone aufgesetzt. Der 66-Jährige, der bereits seit zweieinhalb Jahren amtiert, ist nun mit allen Würden und Vollmachten eines thailändischen Monarchen ausgestattet.

Die pompöse Krönungszeremonie nach buddhistischen und hinduistischen Ritualen dauerte mehr als zwei Stunden. Zunächst tauschte König Rama X., so der Königsname von Vajiralongkorn, seine weiße Militäruniform gegen eine weiße Robe. Danach wurde er von Mönchen mit heiligem Wasser gereinigt und gesalbt, das zuvor in allen Quellen Thailands gesammelt worden war. Der Moment der Salbung wurde mit Salutschüssen markiert und vom Gesang buddhistischer Mönche sowie Flötenspiel untermalt.

Auch mehrere hinduistische Brahmanen nahmen an dem Ritual teil, das den Übergang Ramas X. von einem gewöhnlichen Menschen zu einem Gott symbolisiert. Anschließend bestieg Thailands König - jetzt in vollem Ornat - den Thron, wo er sich die 7,3 Kilogramm schwere diamantbesetzte Siegeskrone selbst aufs Haupt setzte.

Die letzte Krönung in Thailand liegt 70 Jahre zurück. Damals wurde Vajiralongkorns Vater, König Bhumibol Adulyadej, zum Monarchen gekrönt. Die jetztige Krönung seines Sohnes begleiteten Zehntausende Thais auf Bildschirmen in der Hauptstadt Bangkok. Der Königspalast war während der feier streng abgeriegelt. Am Sonntag wird der König auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Stadt getragen. Dazu werden Hunderttausende Menschen erwartet.