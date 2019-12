Auf der UN-Klimakonferenz in Madrid haben die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer ihre Pressekonferenz jungen Umweltaktivisten aus aller Welt überlassen.

Thunberg sagte, die Klimakrise betreffe schon heute unzählige Menschen, "die schon jetzt leiden und sterben". Ihre Geschichte und die von Neubauer sei schon oft erzählt worden. Sie wollten deshalb den Menschen im globalen Süden ihre "Stimme leihen", weil diese am meisten unter der Erderwärmung litten.

Junge Aktivisten, unter anderem von den Marshallinseln, Uganda, Russland, Chile und den USA berichteten eindringlich von dramatischen Überschwemmungen, Dürren, Überfischung und Krankheiten in ihrer Heimat. "Wir bezahlen für etwas, das wir nicht verursacht haben", betonte ein Umweltschützer von den Marshallinseln. Nakabuye Hilda Flavia aus Uganda kritisierte, trotz der immer deutlicheren Auswirkungen der Erderwärmung, sei bei den reichen Industrieländern "kein oder sehr wenig Handeln" zu erkennen. Die US-Ureinwohnerin Rose Whipple berichtete von ihrem Kampf gegen eine Öl-Pipeline am Mississippi und rief dazu auf, "dass wir wieder eine Verbindung zu Mutter Erde herstellen".

Unterdessen sagte Deutschland ärmeren Ländern mehr Hilfe im Kampf gegen die Erderwärmung zugesagt. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sagte, der Klimawandel sei längst zur Überlebensfrage der Menschheit geworden, deshalb wolle Deutschland mehr tun. Für das nächste Jahr versprach das Ministerium zusätzliche Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro.

Dazu gehört den Angaben zufolge ein gemeinsam mit mehreren Versicherern gegründeter Fonds. Er soll mit bis zu 100 Millionen Euro gefüllt werden und humanitäre Organisationen absichern, die in Entwicklungsländern nach einer Naturkatastrophe Hilfe leisten. Um Küstenbewohner bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, investieren der internationale Grüne Klimafonds und das Bundesentwicklungsministerium gemeinsam 55 Millionen Euro.

Zu den weiteren Initiativen, die das Ministerium in Madrid vorstellte, gehören die Förderung von Grünen Anleihen sowie eine Partnerschaft mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Unterstützung von Finanzministerien und Zentralbanken in Entwicklungsländern bei der Berücksichtigung von Klimarisiken.

Die 25. UN-Klimakonferenz hatte vor einer Woche in Madrid begonnen. Noch bis zum Freitag wird über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sowie Hilfen für Entwicklungsländer bei der Bewältigung der Erderwärmung beraten. Am Dienstag nehmen auch Staats-und Regierungschefs in Madrid teil