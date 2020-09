Die Video-App Tiktok kann offenbar doch weiterhin in den USA genutzt werden. US-Präsident Donald Trump billigte nach eigenen Angaben einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen. Das weltweite Geschäft von Tiktok komme in eine neue Firma mit Sitz in den USA, "wahrscheinlich in Texas", sagte Trump in der Nacht zum Sonntag.