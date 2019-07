Tirol hatte Ende Juni erstmals an Wochenenden verschiedene Tiroler Landstraßen für Autofahrer gesperrt, wenn sie die Mautgebühr umgehen wollen. Zudem gibt es am Brenner eine sogenannte Blockabfertigung. Dabei werden pro Stunde nur bestimmte Kontingente an Lastwagen über die Grenze gelassen. Dadurch will Tirol Staus auf seinen Autobahnen reduzieren, was dann aber auf deutscher Seite zu Behinderungen führt.

Lastwagen stauen sich auf der Autobahn 8 bei Rosenheim. Bildrechte: dpa