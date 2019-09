Österreich Tirol weitet Fahrverbote aus

Seit Ende Juni gelten in Teilen Tirols an Wochenenden Fahrverbote. Das österreichische Bundesland will auf diese Weise verhindern, dass Mautmuffel auf Nebenstraßen ausweichen. Nun sollen die Verbote auch im Winter gelten. Aus Bayern kommt prompt Kritik.