Verkehrsstreit mit Österreich Deutschland will wegen Fahrverboten in Tirol klagen

Hauptinhalt

Erst klagte Österreich gegen die deutsche Pkw-Maut, nun stört sich Deutschland an einer Verkehrsregelung im Nachbarland. In Tirol dürfen Durchreisende in der Haupturlaubszeit die Transitautobahnen nicht mehr verlassen. Das ist diskriminierend, findet Verkehrsminister Scheuer und bereitet eine Klage vor.