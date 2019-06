Tirol Wochenend-Fahrverbote auf Landstraßen in Kraft

Im österreichischen Bundesland Tirol gelten ab sofort an den Wochenenden Fahrverbote auf Landstraßen entlang der Inntalautobahn und der Brennerautobahn. Das Verbot trat erstmals am Samstagmorgen um 7 Uhr in Kraft. Es gilt immer von Samstagfrüh bis Sonntagabend 19 Uhr und zwar bis einschließlich 14. September und damit an allen Wochenenden in der Haupturlaubszeit.

Für Durchreisende etwa nach Italien heißt es jetzt, dass sie die Autobahnen bei einem Stau nicht verlassen können und auch nicht die fällige Maut umgehen können. So werden etwa an den Ausfahrten zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn an den Wochenende Polizisten stationiert, um abfahrende Urlauber wieder zurück auf die Autobahn zu geleiten. Zudem sollen Navigationsgeräte die Landstraßen entlang der Autobahnen nicht mehr als Ausweichrouten anzeigen.

Dörfer sollen entlastet werden

Auch die Ausfahrt Gries am Brenner wird an den Sommerwochenenden gesperrt. Bildrechte: dpa Mit der Maßnahme will Tirol die Landstraßen vom Transitverkehr entlasten. Die Bewohner der Städte und Dörfer entlang der Autobahnen beklagen, dass ihre Straßen chronisch verstopft sind. Der Sprecher des Landes Tirol, Florian Kurzthaler, sagte, in den vergangenen Wochen seien die Ausweichstraßen komplett voll gewesen. In einem Fall habe die Feuerwehr nicht schnell genug zum Brand eines Heuschobers ausrücken können.

Die Fahrverbote sollen nach Angaben der Tiroler Behörden nicht nur für Ausländer auf der Durchreise gelten, sondern auch für Österreicher auf dem Weg in den Norden oder Süden.

Bayern spricht von Schikane

In Bayern stieß das Vorhaben der österreichischen Nachbarn auf scharfe Kritik. Verkehrsminister Hans Reichhart nannte das Fahrverbot "reine Schikane". Der CSU-Politiker erklärte, er erwarte, dass die EU-Kommission dieses Verhalten sehr schnell unterbinde und für freien Reiseverkehr in Europa sorge.

Auch der Automobilclub ADAC sprach von einem "Unding ausgerechnet zur Urlaubszeit". Zugleich hieß es aber, der ADAC empfehle grundsätzlich, bei einem Stau auf der Autobahn zu bleiben und nicht dem Navigationsgerät auf Ausweichrouten zu folgen.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter reagierte bereits auf die Kritik aus Deutschland. Er sagte: