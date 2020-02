Ägyptens früherer Machthaber Hosni Mubarak ist tot. Wie das staatliche ägyptische Fernsehen am Dienstag berichtete, starb er im Alter von 91 Jahren in einer Klinik des Militärs, auf das er sich immer gestützt hatte. Mubarak hatte fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten arabischen Landes gestanden - bis er 2011 gestürzt wurde.

Vermittler für den Westen

Sein moderater außenpolitischer Kurs und seine ständigen Bemühungen als Vermittler im Nahost-Konflikt hatten Mubarak einst zu einem verlässlichen Partner für den Westen gemacht. Dafür drückten die Verbündeten in den USA und Europa auch gern ein Auge zu, wenn die Führung in Kairo Menschenrechte verletzte, Wahlen manipulierte und andere undemokratische Praktiken zuließ.

Vom Luftwaffenführer zum Präsidenten

Wie seine Vorgänger gelangte auch Mubarak über eine militärische Karriere an die Spitze des Staates. Bis 1950 wurde er zum Kampfjet-Piloten ausgebildet und danach schnell zum Geschwaderführer befördert. Im Jom-Kippur-Krieg gegen Israel 1973 befehligte Mubarak schon die gesamte Luftwaffe. Der Krieg endete nach fast drei Wochen mit einem Waffenstillstand. Zwei Jahre später wurde Mubarak zum Vizepräsidenten Ägyptens ernannt. Nachdem Terroristen 1981 den damaligen Präsidenten Ägyptens Anwar as-Saddat ermordet hatten, wurde Mubarak sein Nachfolger. Massenproteste im Februar 2011 in Kairo - in der Folge musste Mubarak abtreten. Bildrechte: imago/United Archives International

Erst harte Hand - dann Zugeständnisse an Islamisten

Mubaraks gesamte Herrschaftszeit bis 2011 war eine Militär-Autokratie. Formal war Ägypten zu Mubaraks Zeit eine Demokratie, in der politischen Realität bestimmte er aber, wer in das Parlament einzieht. Innenpolitisch fuhr Mubarak einen Zickzack-Kurs.



Gegen islamistische Extremisten, die in den 1990er Jahren Intellektuelle, ausländische Touristen, koptische Christen und Staatsdiener töteten, ging er mit harter Hand vor. Später machte er aber große Zugeständnisse an die weniger radikalen Islamisten, als er sah, dass deren Einfluss in der Bevölkerung kontinuierlich zunahm.

Unrühmlicher Abgang 2011