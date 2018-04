In der kanadischen Großstadt Toronto hat ein Mann einen Lieferwagen in eine Menschenmenge gesteuert und zehn Menschen getötet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden 15 Menschen verletzt. Einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Fahrer des Lieferwagens wurde kurz nach der Tat gefasst. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Mann aus der Nähe von Toronto. Er ist nicht vorbestraft. Die Ermittler gehen inzwischen von einer vorsätzlichen Tat aus. Über einen möglichen terroristischen Hintergrund ist bisher nichts bekannt. Nordamerikanische Fernsehsender berichten mit Bezug auf Ermittler, der Täter sei vermutlich geistig verwirrt gewesen.

Die Tat ereignete sich am frühen Montagnachmittag Ortszeit auf der belebten Yonge-Street in Kanadas größter Stadt. Der Fahrer lenkte den Lieferwagen von der Straße mit voller Geschwindigkeit auf den Gehsteig in eine Menschenmenge. Danach fuhr er offenbar in Schlangenlinien noch mehrere Kilometer weit.



Der Wagen kam schließlich mit einer stark beschädigten Frontstoßstange zum Stehen, ehe Polizeifahrzeuge ihn umstellten. Auf dem Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei "Töte mich!" ruft. Schüsse fielen vor seiner Festnahme nicht. Laut Polizei hatte der Mann auch gar keine Schusswaffe bei sich.