In Syrien ist ein Flughafen der Regierungstruppen beschossen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldet, wurde der Stützpunkt Taifur in der Provinz Homs von mehreren Geschossen getroffen. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben.

Die syrische Luftwaffe habe auf den Angriff reagiert und acht Raketen abgeschossen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien wurden bei dem Beschuss mindestens 14 Menschen getötet. Unklar ist bisher, wer für den Angriff verantwortlich ist.

Russland und Syrien machten Israel für die Attacke verantwortlich. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet unter Bezug auf das Verteidigungsministerium in Moskau, zwei israelische Kampfflugzeuge vom Typ F-15 hätten die Luftangriffe geflogen. Der Stützpunkt in Homs sei vom libanesischen Luftraum aus mit acht Raketen beschossen worden. Fünf davon habe die syrische Luftverteidigung abwehren können.

Das israelische Militär äußerte sich zu den Vorwürfen bisher nicht. Der Militärflughafen von Homs wird Berichten zufolge regelmäßig von russischen Streitkräften, aber auch von iranischen Milizen genutzt. Israel hatte die Militärbasis nach eigenen Angaben im Februar angegriffen. Zuvor soll dort eine iranische Drohne gestartet und in israelisches Hoheitsgebiet eingedrungen sein. Der Iran bestritt die Vorwürfe.

Zuvor hatte das syrische Fernsehen spekuliert, für die Attacke in Homs könnten die USA verantwortlich sein. Das Pentagon wies den Bericht zurück. Man führe in Syrien derzeit keine Luftangriffe aus. Auch Frankreich wies die Verantwortung für den Luftschlag zurück. Ein Sprecher des Generalstabs sagte am Montagmorgen: "Wir waren es nicht."