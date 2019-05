Bei einer Gefängnisrevolte von Mitgliedern der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" sind in Tadschikistan 32 Menschen getötet worden. Wie das Justizministerium des zentralasiatischen Landes am Montag mitteilte, wurden bei dem Aufstand in einem Gefängnis nahe der Hauptstadt Duschanbe zunächst drei Mitarbeiter der Haftanstalt und fünf Mithäftlinge von IS-Mitgliedern getötet.