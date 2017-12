Bei den regierungskritischen Protesten im Iran sind zwei Menschen getötet worden. Wie der Vize-Gouverneur der Provinz Lorestan, Habibollah Chodschastehpur, am Sonntag im Staatsfernsehen mitteilte, kamen sie bei Zusammenstößen am Rande von Protesten ums Leben.

Die Polizei war nach Chodschastehpurs Darstellung nicht an dem Vorfall beteiligt. Vielmehr gebe es Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz Islamischer Staat. Ein Fernsehsender berichtete, es hätten sich mit Jagd- und Militärwaffen ausgerüstete Menschen unter die Demonstranten gemischt und ziellos in die Menge sowie auf den Gouverneurssitz gefeuert.

Zugleich kündigte der Iran an, hart gegen die Demonstranten vorgehen zu wollen. Innenminister Abdolrahman Rahmani Fasli sagte, wer die Ordnung störe und gegen das Gesetz verstoße, werde dafür bezahlen. Der Staat werde gegen die Verbreitung von Gewalt, Angst und Terror vorgehen.

Irans Präsident Hassan Ruhani (2.v.r) bei einer Militärparade zum Jahrestag des Ersten Golfkriegs zwischen Iran und Irak im September 2017. Bildrechte: dpa

Die landesweiten Demonstrationen waren am Donnerstag aufgeflammt. Erst waren die Menschen wegen Arbeitslosigkeit und hoher Preise auf die Straße gegangen. Inzwischen protestieren sie auch gegen den israelkritischen Kurs der Regierung und gegen die Staatsführung.



Auch am Samstag waren den Angaben zufolge tausende Menschen auf der Straße. Sie sollen auch Verwaltungsgebäude angegriffen haben.



Weitere Menschen versammelten sich bei Gegendemonstrationen, die von der Regierung organisiert wurden. In der Nacht blockierten die Behörden offenbar teilweise das Internet.