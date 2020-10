Frankreich Höchste Terrorwarnstufe nach Messerangriff

In der südfranzösischen Stadt Nizza sind drei Menschen bei einem Messerangriff getötet worden. Nach Angaben der Polizei gab es zudem zahlreiche Verletzte. Der Angriff ereignete sich in unmittelbarer Nähe der größten Kirche der Stadt. Der mutmaßliche Täter wurde von Sicherheitskräften angeschossen und festgenommen. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sagte, der Angreifer sei ähnlich vorgegangen wie der bei der Ermordung eines Lehrers vor zwei Wochen in der Nähe von Paris. Die Regierung in Paris rief nach der Attacke die höchste Terrorwarnstufe für Frankreich aus. Staatspräsident Emmanuel Macron wollte sich am Nachmittag zum Tatort begeben.