Seit den Anschlägen mit mehr als 250 Toten geht die Polizei massiv gegen mutmaßliche Terroristen vor. Im Zuge einer solchen Anti-Terror-Razzia hatten die Sicherheitskräfte nun ein Haus in der Küstenstadt Sainthamaruthu umstellt. Eine bewaffnete Gruppe in dem Haus habe auf die Einsatzkräfte geschossen, dann seien mindestens drei Detonationen zu hören gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses wurden 15 Leichen gefunden. EIn Kind und eine Frau seien verletzt ins Krankenhaus gekommen. Nach der Razzia erließ die Polizei eine Ausgangssperre in mehreren Orten im Osten des Landes.

Bei einer anderen Razzia hatten die Ermittler in einem wenige Kilometer entfernten Wohnhaus unter anderem mehrere Sprengstoffwesten, Material zur Herstellung von Bomben und eine Flagge der Terrororganisation "Islamischer Staat" gefunden.

In der Ortschaft wurden insgesamt sieben Männer festgenommen. In der Nähe eines Bahnhofs in der Hauptstadt Colombo wurden zu dem drei Männer, die einen Kilogramm Sprengstoff bei sich hatten, festgenommen.