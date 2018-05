Bei schweren Protesten wenige Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem sind an der Grenze zum Gazastreifen mindestens 16 Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, starben sie bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten. Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden bislang außerdem 512 Menschen verletzt, mehr als 90 durch Schüsse israelischer Soldaten. Einige der Verletzten seien in Lebensgefahr.

An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen setzten Palästinenser Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Außerdem versuchten einige Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden. Seit Ende März wurden bei Auseinandersetzungen an der Grenze fast 60 Palästinenser getötet und Tausende verletzt.

Massenprotest auch im Westjordanland

Proteste gab es auch im Westjordanland. Dort demonstrierten rund 5.000 Palästinenser für eine Rückkehr in Gebiete, aus denen 1948 wegen der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser vertrieben wurden. Sie verbrannten auch eine US-Flagge.

Israel vor 70 Jahren gegründet