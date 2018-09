Trauerfeier Obama und Bush würdigen McCain

Als der US-Republikaner John McCain vor einer Woche an einem Krebsleiden verstarb, waren die politischen Nachrufe in den USA und weltweit nahezu einhellig voeller Anerkennung. Nur einer tat sich schwer mit dem Kondolieren: US-Präsident Trump. Seine Anteilnahme ging über einen knappen Tweet nicht hinaus. Mit einem Staatsakt wurde John McCain am Samstag in Washington verabschiedet. Politprominenz aller Couleur kam zu dem Gottesdienst.