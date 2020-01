Deutsch-türkische Beziehungen Merkel trifft Erdogan in Istanbul

Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der als Architekt des Flüchtlingsdeals mit der Türkei gilt, zog im ARD-Morgenmagazin am Freitag eine positive Bilanz: 99,5 Prozent der Syrer in der Türkei, die dort als Flüchtlinge leben, seien im vergangenen Jahr in der Türkei geblieben, so der Experte.