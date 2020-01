Nach Angaben von Merkel vereinbarte sie mit Erdogan über jeden in der Türkei inhaftierten oder festgehaltenen deutschen Staatsbürger einzeln zu sprechen.

Einem Medienbericht vom Dezember zufolge befinden sich fast 60 deutsche Staatsbürger wegen unterschiedlicher Tatvorwürfe in türkischer Haft. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich berichtet, der Bundesregierung seien zurzeit 74 Fälle bekannt, in denen Deutsche wegen Ausreisesperren in der Türkei festsitzen.