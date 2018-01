Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben die Bedeutung der deutschen Regierungsbildung für die Europapolitik betont. Bei einem Treffen der Spitzenpolitiker in Paris würdigte Macron die SPD für große europäische Ambitionen. Mit Blick auf die Sondierungen zwischen Union und SPD äußerte er sich jedoch zurückhaltend. Es sei nicht an ihm, die Innenpolitik eines befreundeten Landes zu kommentieren, sagte er.

Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland in einzelnen Punkten der EU-Politik spielte Macron bei dem Treffen herunter. In einer Rede an der Sorbonne-Universität hatte er kurz nach der Bundestagswahl weitgehende Reformvorschläge unterbreitet. Dazu zählte auch die Forderung nach einem eigenen Haushalt der Eurozone.