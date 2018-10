US-Präsident Donald Trump will sich erst nach den Kongresswahlen im November wieder mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Das sagte Trump am Dienstag gegenüber Journalisten. Er könne derzeit nicht weg, weil er mit dem Wahlkampf beschäftigt sei, erklärte der Präsident.

Nach dem ersten Treffen im Juni gingen die Planungen für ein zweites Treffen jedoch voran. So hätten sich auch "drei oder vier" mögliche Standorte für den Gipfel herauskristallisiert. Auch künftige Treffen in den USA oder in Nordkorea schloss Trump nicht aus.