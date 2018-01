Kommentar Bruch zwischen Trump und Bannon

Auch wenn nur die Hälfte von dem wahr sein sollte, was in Vorabauszügen des Enthüllungsbuches von Michael Wolff bekannt wurde, bestätigen sie den Eindruck, den man als Beobachter von außen ohnehin gewonnen hat: Das Weiße Haus unter Präsident Trump - eine Chaos-Truppe! Unvorbereitet, ohne Plan, voller Intrigen. Eine Schlangengrube, in der der Präsident jeden gegen jeden ausspielt.