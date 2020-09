Amy Coney Barrett soll neue Richterin am Surpreme Court werden. Bildrechte: imago images / MediaPunch

Barrett gehöre zu den "brillantesten und talentiertesten" Rechtsexperten in den USA, sagte Trump bei der Bekanntgabe der Nominierung in Washington. Sie selbst betonte: "Richter machen keine Politik. Sie müssen alle politischen Ansichten zurückstellen." Richter müssten sich an den Wortlaut von Gesetzen halten.



Die Richter am Obersten Gericht werden vom Präsidenten vorgeschlagen und vom Senat bestätigt. Die Republikaner haben im Senat eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Barretts Anhörung im Justizausschuss soll bereits am 12. Oktober beginnen.