Zuvor hatte Trump sich sowohl bei der Pressekonferenz mit Putin am Montag in Helsinki als auch am Rande einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Washington anders geäußert. Diese ersten Äußerungen legten nahe, dass er Erkenntnisse der US-Geheimdienste anzweifelt. Diese halten es für erwiesen, dass Russland sich in die Präsidentenwahl von 2016 eingemischt hat. Putin bestritt dies am Montag in Helsinki. Trump nannte dieses Dementi "extrem stark und kraftvoll".