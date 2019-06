Trump im Garten des Buckingsham Palace. Bildrechte: imago images / PA Images

Am Dienstag steht dann ein Treffen mit Premierministerin Theresa May auf dem Programm. Und nicht nur das: Dann werden in London auch große Proteste gegen Trump erwartet, dessen Besuch bei vielen Briten höchst umstritten ist. Millionen Briten unterzeichneten eine Petition, um den Staatsbesuch zu verhindern.



Zumal sich Trump bereits vor seiner Ankunft eine Auseinandersetzung mit Londons Bürgermeister Sadiq Khan geliefert hatte. Am Sonntag hatte Khan gesagt, Trump seine eine "globale Bedrohung". Der US-Präsident konterte daraufhin, Khan sei wie sein New Yorker Kollege Bill de Blasio, "nur kleiner". "Ich halte nicht viel von ihm", sagte der Präsident mit Blick auf Khan.



Am Montag ging der Streit weiter. Khan schickte Trump im einen Video eine Botschaft in Sachen Frauenrechte. "Ihre Werte und wofür Sie stehen, sind das genaue Gegenteil der Werte Londons und der Werte in diesem Land", sagte der Labour-Politiker in dem knapp zweiminütigen Video.