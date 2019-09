Die größte Rotation fand unter Trump an der Spitze des Gesundheitsministeriums statt. Anfangs führte Norris Cochran das Amt kommissarisch aus, bevor der von Trump vorgesehene ehemalige Chirurg Tom Price (im Foto) das Amt übernehmen konnte. Price blieb bis Ende September 2017, dann trat er zurück. Grund war ein Bericht des Magazins "Politico", nach dem Price allein in den letzten vier Monaten seiner Amtszeit Flugkosten in Höhe von mehr als 400.000 Dollar verursacht hatte. Offenbar hatte der Gesundheitsminister häufig Charterflüge genutzt, obwohl er für einen Bruchteil der Kosten Tickets für normale Linienflüge hätte kaufen können. Zum Teil waren die Reisen privater Natur. Auf Tom Price folgte zunächst für nur knapp zwei Wochen Don J. Wright. Wright hatte schon vorher ein hohes Amt im Gesundheitsministerium inne und rückte nun kurzzeitig kommissarisch an die Spitze. Im Oktober 2017 ersetzte Trump den kommissarischen Gesundheitsminister Wright durch den neuen kommissarischen Gesundheitsminister Eric Hargan. Seit Januar 2018 ist Alex Azar Gesundheitsminister. Bildrechte: dpa