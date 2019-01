US-Haushaltsstreit Trump bricht Sitzung mit Demokraten ab

"Was wir erlebt haben", so der demokratische Senator Chuck Schumer, "war ein Wutanfall." Schumer weiter: "Er konnte seinen Willen nicht bekommen, da ist er einfach gegangen."

Es bleibt also vorerst dabei, dass die Regierung teilweise still steht, öffentliche Einrichtungen und Behörden geschlossen bleiben. In zwei Tagen wäre es der längste sogenannte Government Shutdown in der Geschichte der USA. Trump hat sich dazu die Rückendeckung der republikanischen Senatoren eingeholt.