Corona-Infektion Trump hat Krankenhaus verlassen

Unmittelbar vor seiner Rückkehr in das Weiße Haus hatte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, dass er schon bald wieder den Wahlkampf aufnehmen wolle. Nach Angaben eines Sprechers will Trump auch an der Debatte mit seinem Herausforderer Biden am 15. Oktober teilnehmen. In aktuellen Umfragen liegt der Präsident deutlich hinter seinem demokratischen Kontrahenten.