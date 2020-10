Nach Corona-Infektion Trump mehrfach negativ getestet

Am Montag absolvierte Trump seinen ersten Wahlkampfauftritt nach seiner Erkrankung. In Sanford im Bundesstaat Florida sagte der Republikaner vor Anhängern: "Ich bin in so toller Form. Ich fühle mich so stark." Der US-Präsident betonte wie schon am Wochenende, er sei nun immun, und sagte anschließend scherzend: "Ich werde jeden in diesem Publikum küssen." Die wenigsten Besucher der Veranstaltung trugen Atemschutzmasken. Für die kommenden Tagen plant Trump weitere Auftritte in Pennsylvania und Iowa.