"Drecksloch-Länder" Afrikanische Union fordert Entschuldigung von Trump

Die durch zwei US-Zeitungen kolportierten angeblichen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über "Drecksloch-Länder" in Afrika, Mittelamerika und in der Karibik haben international für Aufregung gesorgt.

Die in der Afrikanischen Union zusammengeschlossenen 54 Staaten forderten Trump am Freitag auf, sich für die angeblich bei einem Treffen mit US-Parlamentariern getätigten abfälligen Bemerkungen zu entschuldigen. Die Botschafter der afrikanischen Länder bei der UNO verurteilten nach einer vierstündigen Dringlichkeitssitzung in New York, die "empörenden, rassistischen und fremdenfeindlichen Bemerkungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten" auf das Schärfste. Die Außenministerien von Botswana und Senegal bestellten die US-Botschafter ein. Mehrere afrikanische Politiker bezeichneten Trump nach den Berichten über seine Bemerkung als Rassisten.