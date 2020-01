Das irakische Parlament hatte die Regierung in Bagdad am Sonntag dazu aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen. Der Beschluss ist eine Reaktion auf die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Luftangriff in Bagdad am vergangenen Freitag.