Einschränkend fügte Trump hinzu, dass die Sperrung nicht unbedingt die ganze Grenze, aber "große Teile von ihr" betreffen würde. Trump wirft Mexiko vor, Migranten nicht wirksam genug vom Grenzübertritt in die USA abzuhalten. "Das wäre für Mexiko so einfach", schrieb er. "Aber sie nehmen einfach nur unser Geld und 'reden'."

Mexikos Regierung reagierte verärgert. Außenminister Marcelo Ebrard sagte, sein Land handle nicht "auf der Grundlage von Drohungen". Kurz zuvor hatte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador betont, dass er in der Migrationsfrage keine Kontroverse mit den USA suche. Die Verschärfung des Tons in Washington führte López Obrador auf den beginnenden Wahlkampf in den USA zurück.