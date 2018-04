Trump sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Washington im US-Bundesstaat Michigan, die Mauer sei angefangen worden, dafür stünden 1,6 Milliarden Dollar zur Verfügung. Da sich der US-Präsident bislang mit seiner Maximalforderung von 25 Milliarden Dollar für das Bauwerk jedoch noch nicht durchsetzen konnte, drohte er: "Das Thema wird am 28. September wieder aufkommen und wenn wir keine Grenzsicherheit bekommen, haben wir keine andere Wahl, wir werden das Land stilllegen, weil wir Grenzsicherheit brauchen."

Regierungsstillstand - "Shutdown" Bei einem Regierungsstillstand müssen zahlreiche US-Bundeseinrichtungen des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit einstellen oder zumindest stark einschränken. Zuletzt gab es einen Shutdown im Jahr 2013 in der Regierungszeit von Barack Obama. Damals wurde um geforderte Änderungen an Obamacare gestritten. 16 Tage blieben damals Regierungsbehörden und Ämter geschlossen. Den längsten Regierungsstillstand der jüngeren Geschichte gab es über den Jahreswechsel 1995/1996. Er dauerte 21 Tage.

Trump konnte sich beim Haushaltsstreit im Januar nicht mit seiner Maximalforderung von 25 Milliarden Dollar für den Bau der im Wahlkampf versprochenen Mauer zu Mexiko durchsetzen, durch die der US-Präsident illegale Einwanderung und Drogenschmuggel in den Griff bekommen will. Nur 1.130 der 3.144 Kilometer langen Grenze zu Mexiko sind bislang durch Grenzbefestigungen gesichert. Im vergangenen Jahr bauten Grenzschützer in Kalifornien mehrere Prototypen von Mauersegmenten auf, die für eine Befestigung der noch offenen Grenze in Frage kommen könnten. Sie sind zwischen 5,50 und 9,10 Meter hoch und Kosten pro Stück mehr als 300.000 Dollar. Experten zufolge würde die neue Mauer zu Mexiko mindestens 20 Milliarden Dollar kosten.