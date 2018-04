Angeblicher Giftgaseinsatz Trotz fehlender Beweise - Trump droht Syrien mit Militärschlag

Drohungen von Macron und Johnson

Zuvor hatte bereits Frankreichs Präsident Emanuel Macron mit "gezielten Schlägen" gegen die syrische Regierung gedroht, sollte ein tödlicher Einsatz von Chemiewaffen unwiderlegbar bewiesen sein. Der britische Außenminister Boris Johnson, der wegen der bislang unbewiesenen Anschuldigungen gegenüber Russland im Fall Skripal selbst unter Druck steht, rief zu einer "starken und robusten internationalen Antwort" auf.

Russland warnt vor voreiligen Schlüssen

Lawrow: "Keinerlei Spuren von Chlor oder einer anderen chemischen Substanz." Bildrechte: IMAGO Die syrische Regierung hat die Vorwürfe, in Duma Chemiewaffen eingesetzt zu haben, zurückgewiesen. Syriens wichtigster Verbündeter Russland warnte vor voreiligen Schlüssen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, es wäre "falsch und gefährlich", ohne ausreichende Informationen Schlüsse zu dem Vorfall in Duma zu ziehen. Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Montag, russische Militärspezialisten hätten am angeblichen Angriffsort in Duma "keinerlei Spuren von Chlor oder einer anderen chemischen Substanz" gefunden.

Russische Experten: Keine Vergiftungssymptome

Das russische Verteidigungsministerium teilte laut der Nachrichtenagentur Interfax am Montag mit, russische Sanitäter hätten Patienten in einem Krankenhaus in Duma untersucht. Dabei hätten sie keine Symptome einer Vergiftung festgestellt. In einem vom Verteidigungsministerium verbreiteten Video erklärte ein Arzt, der im Krankenhaus von Duma gearbeitet haben soll: "Wir hatten an diesem Tag Patienten mit Verletzungen durch Granatsplitter oder Geschosse, also normale Kriegsverletzungen. Aber keinen einzigen Patienten mit Symptomen, die auf Vergiftungen schließen lassen!"

Angriff trotz laufendem Abzug?

Tatsächlich erscheint es kaum nachvollziehbar, warum die syrische Luftwaffe Duma mit Giftgas angegriffen haben soll, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits der Abzug der letzten Dschihadisten aus der Stadt beschlossen war. Russland hatte bereits in der Vergangenheit wiederholt davor gewarnt, dass die mehrheitlich von islamistischen Terrororganisationen dominierten Rebellen in Ost-Ghouta mit einer "Provokation" versuchen könnten, eine ausländische Intervention herbeizuführen. Es gab zudem immer wieder Hinweise, dass auch mehrere Dschihadistengruppen über Chemiewaffen verfügen und diese auch bereits eingesetzt haben.

Angaben von Rebellen-Hilfsorganisationen

Das vom sogenannten Syrischen Zivilschutz "Weißhelme" zur Verfügung gestellte Bild zeigt einen Jungen, der ein Beatmungsgerät über den Mund hält. Bildrechte: Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa Der angebliche Giftgaseinsatz in Duma soll sich nach Informationen von Rebellen-Hilfsorganisationen wie Sams 48 oder der sogenannten Syrischen Zivilschutzorganisation "Weißhelme" bereits am Samstag zugetragen haben. Dabei sollen unterschiedlichen Angaben zufolge zwischen 60 und 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt worden sein. Auf von der Deutschen-Presseagentur verbreiteten Fotos sind zwar Kinder zu sehen, die Atemmasken tragen, Bilder von Todesopfern tauchten bislang aber nicht auf.



Die Zivilschutzorganisation "Weißhelme" wird von Großbritannien unterstützt und ist im Syrischen Bürgerkrieg nur in den von dem extremistisch-islamistischen Bündnis Haiat Tahrir asch-Scham kontrollierten Landesteilen aktiv.