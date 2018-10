Einer Recherche der "New York Times" zufolge soll US-Präsident Donald Trump seinen Eltern geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Zudem soll er auch selbst in Millionenhöhe von der Steuerhinterziehung profitiert haben.

Die Zeitung berichtete, Trump habe gemeinsam mit seinen Geschwistern eine Scheinfirma gegründet, um millionenschwere Geschenke seiner Eltern zu verschleiern. So soll allein der heutige Präsident von seinem Vater Fred Trump Werte aus dessen Immobiliengeschäft im Volumen mindestens 413 Millionen Dollar bekommen haben.

Die "New York Times" beruft sich auf "einen großen Fundus" an vertraulichen Steuererklärungen und Finanzunterlagen. Trumps eigene Steuererklärungen gingen nicht in die Recherchen ein.