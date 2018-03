Vor Journalisten sagte Trump, er habe unterschiedliche politische Ansichten und eine andere Denkweise als Tillerson gehabt. Als Beispiel nannte der US-Präsident den Atomdeal mit dem Iran. Er habe aus dem Abkommen aussteigen wollen, Tillerson nicht. Trump fügte hinzu, Pompeo und er hätten dagegen eine sehr ähnliche Denkweise.



Auch beim Thema Nordkorea vertraten beide unterschiedliche Positionen. So fand Tillerson die aggressive Rhetorik seines Vorgesetzten nicht zielführend. Der Chefdiplomat warb stets für eine diplomatische Lösung der Krise, während Trump auch immer wieder mit militärischen Schritten drohte.



Der Präsident brüskierte seinen Minister im Herbst sogar öffentlich. Er schrieb auf Twitter, er habe Tillerson gesagt, dass dieser seine Zeit vergeude, indem er mit Nordkorea verhandeln wolle. Zuletzt schien Trump Tillerson außen vor gelassen zu haben, als er einem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zustimmte.



Tillerson hatte zudem Russland im Fall des vergifteten russischen Ex-Doppelspions in Großbritannien scharf kritisiert. Er schloss der Meinung der britische Regierung an, wonach Russland für den Giftanschlag verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen. Inzwischen kündigte Trump an, mit der britischen Premierministerin Theresa May über den Fall sprechen zu wollen.



Wegen dieser Differenzen hatte es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Rücktritt Tillersons gegeben. Der 65-Jährige, der seinen Chefposten beim Ölkonzern Exxon Mobil für den Posten des Außenministers aufgegeben hatte, bestritt das stets. Es blieb zunächst unklar, ob Trump nun Tillerson aus dem Amt gedrängt hat oder ob der Texaner auf eigenen Wunsch geht.