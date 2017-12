Die demokratische US-Abgeordnete Pramila Jayapal reagierte umgehend und schrieb auf Twitter: "Wetter ist nicht dasselbe wie Klima". Der Präsident sollte in der Lage sein, das zu verstehen. Zudem verwies sie darauf, dass in diesem Jahr auf einen Kälterekord drei Hitzerekorde in den USA kamen. Im Norden und Nordosten der USA sowie weiten Teilen Kanadas herrschen derzeit arktische Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius.

Auch der Chef der Akademie der Wissenschaften in Kalifornien, Jon Foley, reagierte auf den Tweet von Trump. Er antwortete dem US-Präsidenten, dass der globale Klimawandel sehr real sei, ob der Präsident es nun glauben wolle oder nicht.



Der demokratische Kongress-Abgeordnete Don Beyer twitterte, die USA hätten keine Billionen Dollar gezahlt. Trump habe die Pariser Vereinbarung im Juni nicht verstanden und tue das bis heute nicht.



Im August waren die USA auf Drängen von Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Er begründetet die Entscheidung damit, dass der Vertrag amerikanischen Interessen schade, Jobs vernichte und zu kostspielig sei. Die Kündigung des Vertrages greift formell erst 2020. Das Abkommen sieht vor, die Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern.