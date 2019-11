US-Präsident Donald Trump soll am 9. November ein 2,8 Tonnen schweres Stück der Berliner Mauer erhalten. Organisiert wurde die Aktion von der Initiative Offene Gesellschaft. Sie erklärte, auf dem Mauerstück befinde sich ein Brieftext von Berlinerinnen und Berlinern an Trump, der an die Bedeutung der Freiheit erinnere und zur Überwindung von Mauern auffordere. Es sei eines der letzten Originalsegmente der Mauer.

Der Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft, Philip Husemann, sagte, die gewichtige Post sei bereits seit Oktober auf dem Weg nach Washington und solle am 30. Jahrestag des Mauerfalls vor dem Weißen Haus an Trump übergeben werden.

Trump fordert seit Jahren den Bau einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko. Er will damit nach eigenen Angaben illegale Einwanderung und Drogenschmuggel verhindern. Das Verteidigungsministerium hatte im März eine Milliarde US-Dollar für Baumaßnahmen in einem Abschnitt in Texas freigegeben, im Mai bewilligte es die Gelder für ein rund 125 Kilometer langes Teilstück der Grenzanlage in Arizona und Texas.