Blick auf das syrische Dorf Hadar an der israelisch-syrischen Grenze in den Golanhöhen. Bildrechte: dpa

Trump hatte sich bereits am Donnerstag dafür ausgesprochen , die seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzten Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten an der Zeit dafür, teilte er in einer Twitter-Botschaft mit. Schon diese Ankündigung hatte internationale Proteste ausgelöst.

Auch Syriens wichtigster Verbündeter Russland verurteilte die Anerkennung der besetzten Golanhöhen als Staatsgebiet Israels. Nach dieser Entscheidung drohten nun neue Spannungen in der Region, teilte das russische Außenministerium in Moskau mit. Außenminister Sergej Lawrow warnte in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo vor einer "schweren Verletzung des internationalen Rechts". Zudem behindere der Schritt eine Konfliktlösung in Syrien.