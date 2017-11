Der afrikanische Elefant Seine Art ist vom Aussterben bedroht. Einer Studie aus dem Jahr 2016 zufolge ist die Zahl der Savannenelefanten zwischen 2007 und 2014 um rund ein Drittel auf etwa 350.000 Exemplare geschrumpft. Die Wissenschaftler machen hauptsächlich Wilderer für die Entwicklung verantwortlich.



Allerdings gibt es große regionale Unterschiede: So wurden zum Beispiel in Botswana 130.000 Tieren gezählt. Dort ist die Elefantenjagd verboten. In Simbabwe ist die Population laut Studie ebenfalls relativ groß und stabil. (Quelle: Great Elephant Census)