US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber und Ex-Vizepräsidenten Joe Biden animiert. Das geht aus einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichen Telefonprotokoll des Gesprächs vom 25. Juli hervor.

Bei Trumps Erwähnung von Biden ging es um frühere Geschäfte von dessen Sohn Hunter in der Ukraine. Dieser war 2014 in den Verwaltungsrat des größten privaten Gasproduzenten der Ukraine berufen worden. Der damalige US-Vizepräsident soll seinen Sohn später vor Korruptionsermittlungen geschützt haben, indem er die Entlassung eines mit dem Fall befassten Staatsanwaltes veranlasste.

In dem Telefonat mit Selenskyj sagte Trump laut Protokoll, es gebe Gerüchte, dass Biden in der Ukraine Ermittlungen gegen seinen Sohn unterbunden habe. "Es wird viel über Bidens Sohn geredet, dass Biden die Ermittlungen gestoppt hat, und viele Leute wollen das genauer wissen", sagte Trump demnach. Und an anderer Stelle: "Biden protzte damit, dass er die Untersuchungen gestoppt hat. Wenn Sie dem also nachgehen können. ... Klingt für mich furchtbar."