Trump wiederholte in weiteren Tweets seine Vorwürfe über angebliche Wahlfälschungen. Beweise dafür legte er allerdings erneut nicht vor. Unterdessen bröckelt anscheinend auch bei Trumps eigener Partei die Unterstützung für den bisherigen Präsidenten: So gratulierte die einflussreiche republikanische Senatorin Susan Collins dem Demokraten Joe Biden zu dessem "offensichtlichen Sieg". Sie drängte auf einen Übergangsprozess, der gewährleiste, dass Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris wie vorgesehen am 20. Januar die Regierung übernehmen könnten.



Gleichzeitig räumt sie aber auch ein, dass Trump die Gelegenheit bekommen sollte, die Ergebnisse der Präsidentenwahl vom vergangenen Dienstag anzufechten.



Der Mehrheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sprach nur von "vorläufigen Ergebnissen". Daher könne der amtierende Präsident Donald Trump weiter gerichtlich dagegen vorgehen. Angesichts der Betrugsvorwürfe und einer wahrscheinlichen Neuauszählung in zwei Bundesstaaten müsse Trump nicht voreilig die berichteten Ergebnisse akzeptieren, sagte der einflussreiche Republikaner. "Präsident Trump hat hundertprozentig das Recht, Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und seine rechtlichen Optionen zu prüfen", sagte McConnell im Senat.