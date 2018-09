US-Präsident Donald Trump hat seinen Justizminister Jeff Sessions aufgerufen, nach dem Urheber und anonymen Autor eines Zeitungsbeitrags über einen angeblichen internen "Widerstand" in der US-Regierung zu fahnden. Es handle sich um eine Angelegenheit der "nationalen Sicherheit", begründete Trump am Freitag seine Forderung.

Trump sagte, es müsse verhindert werden, dass der Verfasser künftig an hochrangig besetzten Regierungsberatungen teilnehme und Einsicht in geheime Dokumente bekomme.

Der US-Präsident verunglimpfte zugleich den Maulwurf als unbedeutende Figur. Es könne sich nicht um einen engen Mitarbeiter in der Regierungshierarchie handeln: "Es scheint nicht jemand sehr weit oben zu sein, denn jeder von denen sehr weit oben hat bereits gesagt: 'Ich war's nicht.'"

Der Autor, bei dem es sich laut "New York Times" um ein "hochrangiges Regierungsmitglied" handelt, schildert in dem am Mittwoch veröffentlichten Artikel einen organisierten Widerstand innerhalb der Regierung gegen Trump. Er rühmt eine Gruppe von Regierungsmitarbeitern, die den Präsidenten als Gefahr für die USA betrachteten und zum Schutz der Demokratie seine Politik sabotierten.