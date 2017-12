Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat das gesamte bisherige Beratergremium des Weißen Hauses für HIV/Aids-Fragen gefeuert. Das berichten mehrere US-Medien. Die Kündigung sei sofort wirksam, zitierte die "Washington Post" den Epidemologen Patrick Sullivan aus dem bisherigen Gremium. Er war unter Trumps Vorgänger Barack Obama 2016 für vier Jahre in das Gremium berufen worden. Insgesamt waren noch zehn Mitglieder in dem "Presidential Advisory Council on HIV/AIDS" (PACHA).