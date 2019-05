Im Streit über die Offenlegung seiner Finanzunterlagen hat US-Präsident Donald Trump eine Niederlage einstecken müssen. Ein Bezirksgericht in New York wies am Mittwoch die Bemühungen Trumps um eine einstweilige Verfügung zurück. Damit hatte er verhindern wollen, dass die Deutsche Bank und das Finanzunternehmen Capital One Unterlagen zu seinen Finanzen an das Abgeordnetenhaus weitergeben müssen. Nun bleibt Trump noch die Möglichkeit Berufung einzulegen.