US-Präsident Donald Trump hat seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zur Zurückhaltung bei der Militäroffensive gegen die kurdische Volksverteidigungseinheit YPG in Nord-Syrien aufgefordert. Wie das Weiße Haus am Mittwochabend mitteilte, sprachen Trump und Erdogan in einem Telefonat über die jüngste Militäroffensive der Türkei.