Das "starke und stolze" amerikanische Volk werde aber nicht erlauben, ihm die Geschichte und Kultur zu nehmen. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Initiativen gegeben, Statuen von Persönlichkeiten, die mit Rassismus verbunden werden, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.

Trump blieb seinem alten Wahlslogan "Make America great again" treu und nannte die USA das "großartigste Land in der Geschichte der Welt". "Bald" werde es großartiger als je zuvor sein.



In das Nationaldenkmal Mount Rushmore, vor welchem Trump seine Rede hielt, sind die Köpfe der US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln eingeschlagen.