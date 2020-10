US-Vizepräsident Biden stellte sich zur gleichen Zeit in Philadelphia den Fragen der Wähler. Dabei warf er Trump erneut Untätigkeit in der Corona-Pandemie vor. Biden sagte, in den USA seien mehr als 210.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben und der Präsident habe nichts dagegen getan. Obwohl sich Trump selbst angesteckt habe, trage er immer noch keine Maske. Dabei komme dem Präsidenten eine Vorbildfunktion zu. Zudem betonte Biden, dass durch das Tragen von Masken ein weiterer landesweiter Lockdown verhindert werden könnte. Die Fernsehdebatte mit Biden wurde vom Sender ABC übertragen.