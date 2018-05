Weniger als drei Monate nach dem Schulmassaker in Florida hat US-Präsident Donald Trump schärferen Waffengesetzen eine Absage erteilt. Bei dem Jahrestreffen des Interessenverbandes der US-Waffenhersteller (NRA) sagte er am Freitag, dass er das Recht auf Waffenbesitz, das im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert ist, nicht antasten werde. Den Teilnehmern der Tagung rief er zu: "Eure Rechte des zweiten Zusatzartikels sind unter Belagerung. Sie werden aber niemals unter Belagerung sein, solange ich euer Präsident bin."

Nach dem Schulmassaker in Parkland in Florida mit 17 Toten vor wenigen Wochen und den Protesten gegen das laxe US-Waffenrecht hatte Trump noch angekündigt, den Waffenbesitz stärker zu reglementieren. Seine damaligen Vorschläge für strengere Kontrollen beim Waffenkauf erwähnte Trump indes am Freitag nicht.