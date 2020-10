US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Ansteckung mit dem Coronavirus in ein Krankenhaus begeben. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda nördlich von Washington. Anwesende Reporter berichteten, Trump sei aus eigener Kraft vom Weißen Haus aus zum Helikopter gelaufen. Dabei habe er eine Maske getragen.

Wie Trumps Sprecherin McEnany erklärte, handle es sich bei der Verlegung in ein Krankenhaus um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Trumps Ärzte hätten zu diesem Schritt geraten, damit er im Bedarfsfall schnell Hilfe bekommen könne. In den für Präsidenten reservierten Büroräumen des Militärkrankenhauses werde Trump seine Arbeit in den kommenden Tagen fortsetzen.